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    19 ноября 2021, 23:48

    Французы призвали договориться с Россией о партнерстве и забыть о НАТО

    Читатели Le Figaro призвали Францию заключить союз с Россией

    Александра Ломейко

    Опубликованная в газете Le Figaro статья о российских войсках, которые якобы сосредоточены возле украинской границы, возмутила читателей. Часть из них указали на свое недовольство политикой НАТО заявили о желании воссоединиться с Россией.

    На оставленные под материалом комментарии обратило внимание РИА «Новости». В них пользователи выступили против агрессивной политики Запада, направленной против РФ.

    «Нам не нужно равняться на наших так называемых американских друзей», — писали в Сети.

    Россия, указали читатели, вынуждена реагировать на воинственную и коварную политику НАТО, которым руководят Соединенные Штаты. По их мнению, страна отличается завидным терпением — похвастаться таким не может ни одного государство.

    Пользователи с иронией заметили, что «НАТО не делает ничего, чтобы спровоцировать конфликт с РФ». В качестве примера они привели случаи с патрулированием у западных границ России и заходами кораблей в ее территориальные воды.

    Кто-то предположил, что в будущем Украина «должна воссоединиться с Россией» по примеру объединения ГДР и ФРГ. Другие назвали соседнюю с РФ страну «яблоком раздора»: США специально нагнетают обстановку, чтобы помешать Европе сблизиться с РФ в стратегическом плане.

    «Хотя это наша историческая стратегическая задача!» — заявили в комментариях, призвав оставить украинцев в покое, выйти из НАТО и договариваться с Россией о партнерстве как с давним союзником.