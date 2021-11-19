Опубликованная в газете Le Figaro статья о российских войсках, которые якобы сосредоточены возле украинской границы, возмутила читателей. Часть из них указали на свое недовольство политикой НАТО заявили о желании воссоединиться с Россией.

На оставленные под материалом комментарии обратило внимание РИА «Новости». В них пользователи выступили против агрессивной политики Запада, направленной против РФ.

«Нам не нужно равняться на наших так называемых американских друзей», — писали в Сети.

Россия, указали читатели, вынуждена реагировать на воинственную и коварную политику НАТО, которым руководят Соединенные Штаты. По их мнению, страна отличается завидным терпением — похвастаться таким не может ни одного государство.

Пользователи с иронией заметили, что «НАТО не делает ничего, чтобы спровоцировать конфликт с РФ». В качестве примера они привели случаи с патрулированием у западных границ России и заходами кораблей в ее территориальные воды.

Кто-то предположил, что в будущем Украина «должна воссоединиться с Россией» по примеру объединения ГДР и ФРГ. Другие назвали соседнюю с РФ страну «яблоком раздора»: США специально нагнетают обстановку, чтобы помешать Европе сблизиться с РФ в стратегическом плане.

«Хотя это наша историческая стратегическая задача!» — заявили в комментариях, призвав оставить украинцев в покое, выйти из НАТО и договариваться с Россией о партнерстве как с давним союзником.