Французы поспорили о роли России в мире

Французский журнал Capital вынес на голосование читателей вопрос: представляет ли Россия угрозу для мировой стабильности. Большинство респондентов посчитало, что нет. Об этом свидетельствуют данные опубликованного на сайте опроса.

В комментариях пользователи к единому мнению не пришли. Читатели, ответившие на вопрос положительно, объяснили свою позицию.

«Мир перестал делиться на два блока. Появились не менее опасные Китай и Иран, наращивают силы Израиль и Турция. Пандемия и финансовые кризисы привели к тому, что у на бомбе под названием Земля появилось сразу 15 детонаторов», — написал один из пользователей.

Появилось мнение, что Россия намерена отомстить за унижения со стороны Европы, которым она подверглась после распада Советского Союза, когда несколько входивших в ее состав республики стали членами ЕС.

«Не Россия представляет собой угрозу, а наша слабость», — написал еще один утвердительно ответивший на вопрос об угрозе России читатель.

Среди ответивших нет большинство отметили, что угрозу для мира представляют США, которые пытаются добиться роли гегемона. Также читатели журнала отметили, что бездействие Европы тоже может привести к негативным последствиям.

«Угрозу стабильности представляет тот, кто закрывает на все глаза из страха или эгоизма. Россия не боится санкций со стороны ЕС, так как понимает, что это все фарс. Только трусость и желание заботиться о себе угрожают стабильности», — написал читатель.

Еще один ответивший отрицательно отметил, что стоит признать главное: Россия никому не угрожает. Поэтому опасности с ее стороны не существует.

«Россия — член Совета Безопасности ООН и ядерная держава. Поэтому она выступает одним из гарантов глобальной стабильности», — подчеркнул еще один респондент.