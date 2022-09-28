Французы обвинили США в авариях на «Северных потоках» | 360°

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Французы обвинили США в авариях на «Северных потоках»

Читатели Le Figaro назвали США виновными в авариях на «Северных потоках»

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Подписчики французской газеты Le Figaro обвинили США в авариях на «Северном потоке». Читатели оставили свои комментарии под соответствующей статьей на сайте издания.

Пользователь с ником claudejacquem выразил уверенность, что только Соединенные Штаты получат наибольшую выгоду от произошедшего на газопроводах.

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Читатель под именем Dutch вспомнил заявления США о том, что они не заинтересованы в трубопроводах, по которым Европа получает газ от России.

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«Нужно поискать причину аварии в странах, которые заинтересованы в продолжении украинского конфликта. Тем более России нет смысла саботировать поставки, они могут закрыть газопровод и при помощи клапана», — обратил он внимание.

Солидарность с этой точкой зрения выразил Chapichapo11. Пользователь подчеркнул, что для России точно нет выгоды в собственной неработающей инфраструктуре.

«Ищите тех, кому не нужны сильные немцы, авангард Евросоюза. Нужно смотреть, у кого есть деньги и возможности для проведения подобной аварии», — добавил подписчик.

О резком падении давления в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стало известно 26 сентября. Проведенная проверка показала, что трубы разрушили, вероятно, взрывом.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН в связи с аварией на «Северных потоках».

Газопровод Северный поток — 2

Франция

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