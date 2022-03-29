Французы назвали Байдена катастрофой из-за его слов о Путине

Французская газета Le Figaro опубликовало статью о высказывании французского президента Эммануэля Макрона о том, что нужно воздержаться от заявлений и действий, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине. Таким он прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена, который назвал президента РФ Владимира Путина мясником.

Читатели издания поддержали Макрона и раскритиковали Байдена. Последний не раз резко высказывался о Путине. Например, во время своего визита в Польшу он назвала российского лидера мясником. Ранее Байден говорил о том, что президент РФ — военный преступник.

«Байден хочет эскалации, потому что США только выиграют, продолжая войну в Европе в ущерб русским и европейцам. Макрон прав, что не пошел на поводу Байдена», — отреагировал на статью пользователь JLR72.

Юзер под ником Nom_de_plume поддержал своего президента и заявил, что высказывания Байдена не помогут уладить ситуацию на Украине, а только усугубят.

«Байден — это катастрофа. Его выпад просто опасен и бесполезен», — резюмировал Clémenciste.

Владимир Путин утром 24 февраля в обращении к гражданам объявил о начале спецоперации на Украине. Он рассказал, что к нему за помощью обратились главы ЛНР и ДНР. По его словам, необходимо прекратить геноцид и издевательства над людьми Донбасса.