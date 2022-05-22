Французы назвали 4 сценария отставки Зеленского

Владимиру Зеленскому нужно уйти в отставку, это единственный способ разрешения ситуации на Украине. Такое мнение высказали читатели французской газеты Le Figaro, назвавшие возможные сценарии его ухода.

Президент Украины ранее заявил, что урегулировать ситуацию в стране поможет только дипломатия. Французы в это не верят. По мнению многих читателей, поможет только отставка.

Зеленскому предложили выбрать, чей путь он готов повторить, если не хочет уходить добровольно: Саддама Хусейна (захват в плен и казнь после суда), Николае Чаушеску (арест и казнь без суда), бен Ладена (ликвидация) или Гитлера (самоубийство).

«Только перевод Зеленского в тюрьму в Восточной Сибири остановит украинский кризис», — написал один из читателей.

«У Зеленского есть две возможные судьбы: тюрьма или физическое устранение. Это говорю не я, а все (100%) украинцы и русские, с которыми мне удалось поговорить, и я им доверяю, — указал другой.

«Боюсь, что на переговорах между Россией и США никто не услышит Зеленского, его позиция навязана извне», — отметил еще один пользователь.