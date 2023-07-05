Мир 05 июля 2023, 12:19 Французскую биатлонистку Симон обвинили в мошенничестве на 1000 евро Чемпионку мира по биатлону Симон обвинили в мошенничестве с банковскими картами Википедия

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Федерация лыжного спорта Франции приступила к разбирательству по обвинениям в мошенничестве чемпионки мира по биатлону Джулии Симон. Как сообщил телеканал BFMTV, спортсменку обвинили в использовании чужих банковских карт для покупок в интернет-магазинах.

Жалобы на поведение спортсменки подали ее коллега по сборной, олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буше, а также один из сопровождавших команду сотрудников.

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Чужие банковские карты Симон использовала во время поездки на лыжероллерный фестиваль Blink в Норвегии летом 2022 года. Тогда она закупила товаров в интернет-магазинах на 1000 евро. Спортсменка все обвинения в свой адрес отвергла.

После первого заседания дисциплинарная комиссия Федерации лыжного спорта никакого решения по Симон не приняла и пообещала разобраться в ситуации.

Джулия Симон — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине в смешанной эстафете и двукратная чемпионка мира, а также первая за 18 лет французская спортсменка, завоевавшая Большой хрустальный глобус.