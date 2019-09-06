  • Французского студента могли случайно сжечь вместе с мусором

    06 сентября 2019, 02:51

    Мария Борисова

    21-летний студент Этьен Мари пропал во Франции. Его могли сжечь вместе с отходами на заводе по утилизации мусора, сообщило издание Depeche.
    Французского студента могли случайно сжечь вместе с мусором

    Семья пропавшего студента обратилась в полицию на прошлой неделе, но с того момента поиски не дали результатов.

    В ходе расследования правоохранители просмотрели уличные камеры видеонаблюдения и выяснили, что во время встречи с друзьями молодой человек сильно напился и уснул на тротуаре.

    Позже студент забрался в контейнер для мусора, который утром спецмашина увезла на завод, где сжигают отходы.

    Следователи так и не выяснили, выбрался ли Этьен Мари из контейнера до того, как его забрал автомобиль. Сейчас стражи порядка ищут ДНК пропавшего парня в кузове мусоровозом, также проводится проверка на заводе.