Французского студента могли случайно сжечь вместе с мусором
21-летний студент Этьен Мари пропал во Франции. Его могли сжечь вместе с отходами на заводе по утилизации мусора, сообщило издание Depeche.
Семья пропавшего студента обратилась в полицию на прошлой неделе, но с того момента поиски не дали результатов.
В ходе расследования правоохранители просмотрели уличные камеры видеонаблюдения и выяснили, что во время встречи с друзьями молодой человек сильно напился и уснул на тротуаре.
Позже студент забрался в контейнер для мусора, который утром спецмашина увезла на завод, где сжигают отходы.
Следователи так и не выяснили, выбрался ли Этьен Мари из контейнера до того, как его забрал автомобиль. Сейчас стражи порядка ищут ДНК пропавшего парня в кузове мусоровозом, также проводится проверка на заводе.