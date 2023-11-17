Мир 17 ноября 2023, 02:17 Французского сенатора обвинили в домогательствах одурманенной женщины-депутата Franceinfo: во Франции сенатора арестовали за накачивание наркотиками депутата Pixabay

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Во Франции сенатора Жоэля Геррио арестовали по подозрению в накачивании наркотическими веществами женщины-депутата. Об этом изданию Franceinfo сообщил осведомленный источник.

Прокуратура Парижа сообщила, что 66-летнему народному избраннику вменяется «введение лицу без его ведома вещества, способного повлиять на его рассудительность или контроль над его действиями с целью совершения сексуального насилия». Сенатор находится под стражей. За подобное преступление во Франции предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на пять лет и штраф в размере 75 тысяч евро.

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С жалобой на сенатора в прокуратуру обратилась женщина-депутат, ее имя в интересах следствия не разглашаеют. Она заявила, что почувствовала себя плохо после того, как выпила у Геррио во вторник вечером. Пройдя обследование, депутат выяснила, что в ее крови присутствует запрещенное вещество. При обыске в доме сенатора полиция обнаружила пакетик с этим препаратом.

Ранее в конгрессе США едва не произошла драка между сенатором и главой профсоюза перевозчиков. Сенатор, в прошлом боец MMA, вызвал «на поединок» оппонента за публичные оскорбления.