Мир 30 декабря 2022, 08:44 Французского политика удивило отношение Запада к нацистской и коррумпированной Украине Политик из Франции Филиппо: Запад поддерживает Украину, прославляющую нацистов Unsplash

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Западные страны поддержали нацизм и коррупцию в лице Украины. Французский политик, лидер ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился в Twitter, что это обстоятельство не взволновало его соотечественников.

«Год, когда стало хорошим тоном безоговорочно поддерживать режим, прославляющий нацистов», — написал он.

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Политик добавил, что киевский режим под руководством президента Владимира Зеленского не только прославляет нацистов, но и является одним из самых коррумпированных в Европе. Он возмутился тем, что никто не обратил на это внимание, и сказал, что система прогнила.

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню побывал в Киеве и обсудил нужды украинской армии в 2023 году. Он узнал, что все 18 поставленных самоходных артиллерийских установок Caesar производства Nexter вышли из строя из-за постоянной стрельбы, нехватки запчастей, в том числе стволов, и невозможности их обслуживать.