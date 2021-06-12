Французского политика обсыпали мукой в Париже

Перед началом «Марша за свободы» в Париже лидера левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона обсыпали мукой. Досталось и журналистам. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

По данным корреспондента, 12 июня во Франции проходят «Марши за свободы», участники которых выступают против ультраправых идей.

Меланшон стоял во главе парижской колонны, когда в него и находившихся рядом людей прилетела мука. Бросившего ее неизвестного увели. После этого происшествия колонна двинулась к площади Республики. По маршруту следования сторонников левых идей дежурила полиция, которая досматривала сумки участников акции.

8 июня президент Франции Эммануэль Макрон приехал в департамент Дром. Он поприветствовал местных жителей, подошел к ограждениям и получил пощечину от мужчины в медицинской маске. Его скрутили охранники, а полиция позже задержала еще двух человек. За свой поступок мужчина, ударивший главу Французского государства, получил четыре месяца тюрьмы.