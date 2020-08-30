Французского офицера заподозрили в передаче данных России

Французская прокуратура начала расследование в отношении подполковника Вооруженных сил. Его подозревают в измене стране в пользу России.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли сообщила в эфире радио Europe 1 о начале проверки действий офицера. Власти подозревают, что военный мог передать секретную информацию российским спецслужбам. В прокуратуру с подозрениями обратилось французское военное ведомство, сообщает «Политика Сегодня».

«Сейчас необходимо, чтобы судебная система сделала свою работу в соответствии с принципом секретности расследования», — сообщила Парли. При этом политик добавила, что только суд сможет подтвердить вину офицера и определить его мотивы.

По данным радиостанции, офицер служил на военной базе в Италии. Французские спецслужбы задержали офицера перед тем, как тот планировал вернуться на базу после отпуска.