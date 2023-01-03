03 января 2023, 07:42
Французского наемника проигнорировали на Украине после потери ноги
Французский наемник Броншэн указал на безразличие властей после потери ноги на Украине
Наемник украинской армии из Франции Максим Броншэн пожаловался на безразличие властей родной страны к себе после потери ноги в зоне боевых действий. Об этом он рассказал в телеканалу TF1 INFO.
Наемник в ходе боевых действий подорвался на мине, лишившись ноги. После репатриации на родину, он столкнулся с полным отсутствием помощи к себе со стороны властей.
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«Франция поставляет Украине оружие, дает деньги, но совершенно не желает помогать своим гражданам, попавшим в трудную ситуацию. А ведь я на самом деле защищаю правое дело, но посольство Франции никак меня не поддержало», — заявил он.
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Броншэн отдал должное российским военнослужащим, говоря, что столкнулся на Украине с сильным противником.
«В большинстве своем это люди, которые уже понюхали пороха. Они опытные и такие же смелые, как мы», — добавил наемник.
При этом авторы материала отметили, что согласно французскому законодательству Броншэн является преступником, которому грозит пять лет тюрьмы и штраф в 75 тысяч евро за наемничество.
Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила об уничтожении иностранного подразделения ВСУ в Харьковской области и ДНР.
ВСУ
Франция
Специальная военная операция РФ на Украине
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