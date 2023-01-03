Мир 03 января 2023, 07:42 Французского наемника проигнорировали на Украине после потери ноги Французский наемник Броншэн указал на безразличие властей после потери ноги на Украине РИА «Новости»

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Наемник украинской армии из Франции Максим Броншэн пожаловался на безразличие властей родной страны к себе после потери ноги в зоне боевых действий. Об этом он рассказал в телеканалу TF1 INFO.

Наемник в ходе боевых действий подорвался на мине, лишившись ноги. После репатриации на родину, он столкнулся с полным отсутствием помощи к себе со стороны властей.

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«Франция поставляет Украине оружие, дает деньги, но совершенно не желает помогать своим гражданам, попавшим в трудную ситуацию. А ведь я на самом деле защищаю правое дело, но посольство Франции никак меня не поддержало», — заявил он.

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Броншэн отдал должное российским военнослужащим, говоря, что столкнулся на Украине с сильным противником.

«В большинстве своем это люди, которые уже понюхали пороха. Они опытные и такие же смелые, как мы», — добавил наемник.

При этом авторы материала отметили, что согласно французскому законодательству Броншэн является преступником, которому грозит пять лет тюрьмы и штраф в 75 тысяч евро за наемничество.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила об уничтожении иностранного подразделения ВСУ в Харьковской области и ДНР.