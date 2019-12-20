Французского хирурга заподозрили в растлении 349 детей

Дело в отношении 68-летнего бывшего хирурга, который специализировался на операциях на органах брюшной полости, завели в 2017 году. Тогда шестилетняя соседка врача рассказала своей матери о том, что он ее изнасиловал. Во время допроса Ле Скуарнек также признался в домогательствах к двум своим племянницам.

Во время обыска в квартире доктора обнаружили его дневники. Подозреваемый записал и зарисовал сексуальные действия по отношению к более чем 200 девочкам. Сам он утверждал, что большинство записей — его фантазии.

Самые ранние преступления относятся ко второй половине 1980-х годов. События в основном происходили в больницах, где доктор вел прием. Последнее время, с 2008 по 2017 год, Ле Скуарнек работал в больнице коммуны Жонзак на юго-западе страны.

Теперь в прокуратуре заявили, что показания по делу дали 229 человек, 197 из них подали заявление на доктора. Однако по некоторым из расследуемых фактов насилия уже истек срок давности.