Россия объявила персоной нон грата французского дипломата

Российские власти приняли решение выслать одного из дипломатов французского посольства в Москве. Об этом представитель МИД республики сообщил на брифинге в среду, написал ТАСС.

«Мы считаем это решение несправедливым и сожалеем о нем. Никаких законных оснований нам не предоставили. Власти РФ уведомили нас об этом в прошлую пятницу», — заявил представитель МИД.

Министр иностранных дел Франции дал поручение составить план дальнейших действий дипмиссии.

«Французские дипломаты в России действуют в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических сношениях», — добавили в ведомстве.

В середине марта Россия также объявила 34 сотрудника дипломатических учреждений Франции в РФ персонами нон грата.