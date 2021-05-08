По данным СМИ, в проливе Ла-Манш французское судно взяло на таран корабль из Британии. Однако это информация официально еще не подтверждена.

Журналисты выяснили, что столкновение было не случайным, а атака французского корабля была целенаправленной. Предполагается, что произошедшее может спровоцировать столкновение Военно-морских сил Франции и Великобритании, сообщил сайт «Военное дело».

СМИ полагают, что британский корабль пытался подойти близко к острову Джерси, но был протаранен французским судном. В результате корабль получил значительные повреждения.

Со стороны Британии к месту были направлены два корабля Королевских ВМС. Тем временем Франция направила три судна. Есть информация, что силами ВМС Франции заблокированы подходы к острову Джерси. Но никто из официальных представителей двух сторон подтверждений не предоставил.

Власти Франции ранее пригрозили оставить остров Джерси в Ла-Манше без электричества. В ответ Великобритания направила два патрульных корабля Королевского военно-морского флота. Этот участок суши принадлежит британской короне. Но Лондон и Париж пока никак не могут определить правила рыбной ловли в прилегающей акватории.