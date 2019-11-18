Французское издание признало Крым российским

Французское издание, одно из крупнейших агентств в Европе, направило официальное письмо на электронный адрес руководства телеканала «Крым 24» просьбой поделиться съемкой транспортировки под Крымским мостом украинских кораблей.

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Таким образом, старейшее французское новостное агентство признало Крым частью территории России.

Сайт «Экономика сегодня» отметил, что это не первое предложение о сотрудничестве от иностранных СМИ, которое поступило в АНО «ТРК Крым».