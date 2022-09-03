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Французский журналист заявил, что Россия купается в деньгах благодаря санкциям

Ведущий телеканала RTL Ленгле: Россия купается в деньгах благодаря санкциям

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Доходы России от продажи нефти и газа только растут. Страна купается в деньгах благодаря санкциям, заявил в эфире телеканала RTL французский журналист Франсуа Ленгле.

По словам ведущего авторской программы, после введения ограничительных мер Россия стала зарабатывать на 40% больше на экспорте энергоресурсов. В связи с этим страна не нуждается в финансировании.

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«Она буквально купается в деньгах. <…> Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег», — отметил Ленгле.

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Он добавил, что пока Россия зарабатывает, западным покупателям нефти и газа приходится экономить из-за увеличения инфляции. Как заявил журналист, с конца февраля страны Европы заплатили России более 86 миллиардов евро.

«Это 3700 евро каждую секунду. Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы в Россию ушло более 300 тысяч евро, и это не считая другие страны», — заключил он.

Запад начал вводить антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. В итоге это привело к росту цен на продукты и топливо как в Европе, так и в США.

Санкции

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