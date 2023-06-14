Мир 14 июня 2023, 03:54 Французский журналист приехал в Мариуполь и не смог сдержать удивления Журналиста Radio France Тронше поразил масштаб строительства в Мариуполе РИА «Новости»

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Корреспондент Radio France Сильвен Тронше посетил Мариуполь, после чего опубликовал восхищенную статью о переменах в городе. Скорость восстановления и масштабы строительства новых зданий в разрушенном населенном пункте он назвал поразительными.

«Прибыв в Мариуполь, Сильвен Тронше сразу же был поражен масштабами строительства: дорожная инфраструктура, совершенно новые и красочные здания, отели для туристов», — сказано в статье.

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По его мнению, Мариуполь стремится стать новым морским курортом на берегу Азовского моря.

Как отметил журналист, люди, измученные девятилетним конфликтом в Донбассе, мечтают только об одном — о мире. Увидев новый город и людей, живущих там, Тронше заявил, что «контрнаступление было бы преступлением».

Ранее стало известно, что российские студенческие отряды этим летом примут участие в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. Ожидается, что в город отправятся около 200 тысяч студентов из 81 региона.