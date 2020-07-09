В последнее время украинские политики стали все чаще говорить о боевых действиях против России. Французский журналист Кристен Неаль считает сумасшедшими озвученные сценарии нападения Киева.

Неаль в своей статье для AgoraVox напомнил заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапа о подготовке флота к войне с Россией. Журналист подчеркнул, что сценарии нападения «еще более сумасшедшие, чем названные причины вторжения».

Украинские политики думали, что война начнется из-за голосования по поправкам к Конституции. Но поправки поддержало большинство россиян. Еще одной причиной военных действий называли проблемы с водоснабжением в Крыму, однако этот вопрос практически решили.

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — написал француз.

Он добавил, что Киев не раз угрожал ударом по Крыму новыми ракетами «Нептун». При этом у России есть эффективные противоракетные системы.

«Россия не собирается вторгаться в соседнюю страну, и, в отличие от ряда западных коллег, российские лидеры не хотят устраивать бомбардировки и военные операции в других государствах», — заключил Неаль.

Ранее Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что флот страны готовится к боевым действиям против России. Москва якобы планирует нападение на Херсонскую область, чтобы обеспечить водой Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие заявления абсолютной глупостью.