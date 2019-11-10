Французский вуз исключил Соколова из научного совета

Французский Институт социологических, экономических и политических наук (ISSEP) исключил из научного совета Олега Соколова. Преподавателя СПбГУ подозревают в убийстве с расчленением своей бывшей студентки и возлюбленной.

«Мы с ужасом узнали из прессы о жестоком преступлении, в котором, предположительно, виновен Олег Соколов. <…> Мы немедленно лишаем его должности члена научного совета и выражаем соболезнования семье жертвы», — указано в официальном заявлении института, которое вуз опубликовал в Twitter.

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Историка, эксперта по наполеоновскому правлению во Франции, доцента Санкт-Петербургского государственного университета, кавалера ордена Почетного легиона Олега Соколова 9 ноября извлекли из реки Мойки. Преподаватель был нетрезв, при нем был рюкзак с отпиленными женскими руками и травматическим пистолетом.

По предварительным сведениям, Соколов убил и разрезал на части свою бывшую студентку Анастасию Ещенко. После содеянного он собирался избавиться от тела по частям, а потом облачиться в мундир и треуголку Наполеона и покончить с собой на глазах у туристов в Петропавловской крепости.

Сейчас Соколов в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.