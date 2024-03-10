Мир 10 марта 2024, 23:36 Французский военкор предупредил Запад о пугающих последствиях отправки войск на Украину Военкор Нэан: отправка войск НАТО на Украину приведет к третьей мировой войне РИА «Новости»

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Реализация идеи Макрона об отправке западных войск на Украину неизбежно привела бы к ядерному столкновению России и НАТО. Об этом в интервью РИА «Новости» заявила французский военный корреспондент Кристель Нэан.

«Подобные заявления, если бы они были реализованы на практике, неизбежно привели бы к прямому столкновению между Россией и НАТО и, следовательно, к третьей мировой войне», — предупредила военкор.

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Также она предположила, что из-за преимущества альянса перед Россией в обычных вооружениях последней пришлось бы первой нанести ядерный удар по странам НАТО — участникам конфликта.

При этом журналист обратила внимание на мотивы воинственных заявлений французского лидера.

«Он хочет восстановить свою репутацию после унижения <…> казаться сильным мужчиной после того, как сбежал от разъяренной толпы на сельскохозяйственной выставке», — объяснила она.

По его мнению, другие европейские страны осознают риски столкновения с российской армией и не отправят свои войска на Украину.

Франция и Польша не могут говорить об отправке войск на Украину от имени всего Североатлантического альянса. На это указал глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. По его словам, отправка западных военных на Украину означала бы шаг к односторонней эскалации.