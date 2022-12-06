06 декабря 2022, 15:07
Французский Виас начнет сотрудничество с Нижним Новгородом
Французский город Виас предложил Нижнему Новгороду установить партнерские отношения. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на департамент развития туризма и внешних связей администрации города.
По словам директора департамента Александра Симагина, города планируют разработать дорожную карту сотрудничества в области предпринимательства, науки, образования, культуры, спорта, туризма.
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На данный момент более десяти российских городов продолжают поддерживать побратимские связи с городами Франции.
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Франция
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