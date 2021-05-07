Французский траулер пошел на таран английского рыбака. Видео

Более 100 французских рыболовных лодок попытались заблокировать британских моряков в гавани острова Джерси. Их возмутило требование Лондона оформить лицензию на лов сельди после того, как Великобритания вышла из Евросоюза. Ситуация обострилась до такой степени, что Франция пообещала обесточить остров, и энергию, возможно, придется покупать в Нидерландах.

Как стало известно таблоиду The Sun, французские рыбаки запускали сигнальные ракеты, а один из них даже сделал попытку протаранить британца, управляя 35-футовым (10,66 м) траулером. После того, как в ситуацию вмешались два корабля Королевского флота, французы ушли, но пообещали, что вернутся и «в следующий раз будет война».

Онлайн-трекер судов показывает, что HMS Severn и HMS Tamar пока остаются у берегов Джерси. Они готовятся к возвращению в порт в Великобритании. По некоторым данным, из Франции к острову может подойти патрульное судно ВМС Athos.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил свою «безоговорочную поддержку Джерси».

Правительственные источники таблоида заявили, что французы ведут себя хуже немецких оккупантов во время Второй мировой войны: «По крайней мере, когда немцы вторглись, они не отключили свет».

Великобритании не впервой вести «тресковые войны». В 1970-х года исландские и британские рыбаки фактически вели боевые действия. Рыболовецкие суда обеих стран регулярно подвергались таранам, стреляли и перерезали рыболовные сети.