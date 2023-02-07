Мир 07 февраля 2023, 09:20 Французский телеведущий признал, что экономическая тактика России обрушила планы Запада Ведущий LCI Пюжадас: санкционный план Запада рухнул из-за экономической тактики Кремля rawpixel

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Международный валютный фонд улучшил прогноз для экономики России на два года. Тактика правительства сработала, в отличие от санкций. Об этом в эфире французского телеканала La Chaîne Info заявил ведущий Давид Пюжадас.

План Запада, по его словам, заключался в том, чтобы обрушить российскую экономику, вызвать годы дефицита и изоляции. Однако последний прогноз МВФ показал обратный эффект — внутренний валовый продукт страны увеличится на 0,3% в 2023 году и на 2,1% в следующем. Спад экономики в 2022-м оценили в 2,2%, а не 3,4%, как в предыдущем прогнозе.

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«Россия не только не погрузится в рецессию, но ее рост в ближайшие два года будет выше, чем у ЕС или США», — признал телеведущий.

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МВФ спрогнозировал общемировой рост на 2,9% в этом году и 3,1% в следующем. Экономика США покажет 1,4% и 1% соответственно.

Великобритания в 2023 году станет единственным членом G7 с отрицательным ростом экономики, МВФ спрогнозировал его на уровне -0,5%. Журналисты связали это с выходом из Евросоюза, высокими налогами и процентными ставками. Обозреватель The Washington Post Фарид Закария заявил, что экономический спад и потеря политического веса стала расплатой за Brexit.