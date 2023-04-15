Мир 15 апреля 2023, 09:08 Французский телеканал назвал контрнаступление ВСУ враждебным Телеканал France 24 назвал контрнаступление ВСУ враждебным в сюжете о российских военных РИА «Новости»

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Вероятное контрнаступление украинских боевиков в зоне специальной операции является враждебным. Такую точку зрения о ситуации в зоне конфликта озвучили журналисты французского телеканала France 24.

Сюжет, снятый неподалеку от линии соприкосновения, опубликовали 13 апреля. В социальных сетях он появился под заголовком «Украинский конфликт: российские военные готовятся к бою перед наступлением».

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«Непобедимых нет, все убивается и ломается», — сказал в ролике один из российских военнослужащих.

После публикации сюжета на телеканал посыпались гневные отзывы со стороны правительства Украины. Представитель МИД Олег Николенко заявил, что французских журналистов ждет ответственность за работу в зоне конфликта без разрешения со стороны Украины. Видеоролик удалили из социальных сетей телеканала.

Руководство France 24 официальные комментарии в связи с удалением материала не давало.

Ранее американские СМИ забили тревогу о судьбе Украины после появления в Сети секретных документов Пентагона.