Французский суд разрешил петуху петь на рассвете
Французскому петуху Морису разрешили петь без ограничений. Суд отклонил иск, который недовольные соседи подали против хозяйки птицы. Теперь петуху никто не запретит встречать новый день.
О принятом судом французской коммуны решении рассказал портал France Info. Конфликт начался с коллективной жалобы на нарушение спокойствия. Против Мориса и его хозяйки Корин Фессо выступила семейная чета Бирон. Ранние крики птицы мешали супругам.
Однако иск, обвиняющий петуха в раннем утреннем пении, в итоге был отклонен. За право тишины пожилая пара боролась с весны 2017 года, надеясь положить конец издаваемому петухом шуму.
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В поддержку хозяйки Мориса создали две петиции, которые подписали порядка 155 тысяч человек. В июле 2019-го состоялось первое судебное заседание по этому делу. И истцы, и петух (вместе с Корин Фессо) на него не явились.
Слушание перенесли на 5 сентября.