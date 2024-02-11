Мир 11 февраля 2024, 05:03 Французский профессор рассказал о важной детали в интервью Путина Карлсону Профессор Равио: интервью Путина рассчитано для восприятия западной аудиторией РИА «Новости»

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Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону хорошо продумано для восприятия западной аудиторией. Об этом в эфире французского телеканала TV5 Monde заявил профессор кафедры исследований России и постсоветского пространства Университета Париж X — Нантер Жан-Робер Равио.

«Оно (интервью Путина — прим. ред.) было весьма хорошо выверено именно под внешнюю публику и построено так, чтобы выдать множество небольших цитат, которые, думаю, теперь подхватят самые разные СМИ», — отметил профессор.

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Слова Путина будут иметь наибольший эффект именно сейчас, когда в конгрессе США идет борьба за выделение финансовой помощи Украине. По словам Равио, президент России неспроста выбрал этот момент, чтобы попытаться объяснить позицию России в рамках конфликта на Украине.

В сенате США законопроект о выделении финансовой помощи киевскому режиму назвали «прямым оскорблением» каждого американца. Украинские власти назвали коррумпированными.