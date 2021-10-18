Французский посол в Белоруссии назвал причину отъезда из Минска

Посол Франции в Белоруссии Николя де Лакост объяснил, почему уехал с семьей из Минска. Дипломата процитировал RT.

«Как вы знаете, Франция не признала результаты выборов 9 августа 2020 года, и я не представил свои верительные грамоты», — признался де Лакост.

Он выразил сожаление, что ему вместе с супругой пришлось покинуть Белоруссию. Посол рассказал, что у него было много встреч в Белоруссии с мужественными и сильными духом людьми. Он призвал жителей республики не терять надежду на лучшие дни.