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    01 октября 2021, 17:55

    Французский посол провел встречу с советником Байдена

    Арина Бобкова

    Посол Франции Филипп Этьен вновь вернулся в США. Он провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщила «ПолитРоссия».

    В ходе беседы поднимались темы укрепления доверия. Дипломаты провели переговоры после телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Джо Байдена.

    «Салливан приветствовал план посла Этьена по взаимодействию с официальными лицами в правительстве США для продвижения общей повестки», — заявили в Белом доме.