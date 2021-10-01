Французский посол провел встречу с советником Байдена

Посол Франции Филипп Этьен вновь вернулся в США. Он провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщила «ПолитРоссия».

В ходе беседы поднимались темы укрепления доверия. Дипломаты провели переговоры после телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Джо Байдена. «Салливан приветствовал план посла Этьена по взаимодействию с официальными лицами в правительстве США для продвижения общей повестки», — заявили в Белом доме.