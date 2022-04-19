Французский политолог спрогнозировал бунты в Европе из-за санкций против России

При введении эмбарго на газ из России уровень жизни в Европе может снизиться. Это может привести к повсеместным бунтам. Такое мнение французский политолог, экономист Александр дель Валль написал в статье для журнала Valeurs actuelles

Он считает, что планы ЕС запретить поставки российского газа в итоге разорят Европу.

«Санкции Запада, связанные с военной операцией на Украине, быстро обернутся кошмаром для людей. После того как они не смогут отапливать жилища и резко упадет их покупательная способность, повсюду начнутся бунты», — заявил дель Валль.

Экономист выразил мнение, что европейские государства совершат ошибку, если сами лишат себя наиболее безопасного и дешевого газа, а также российского импорта и экспорта.

«Нехватка основных продуктов питания вызовет глубокие кризисы, которые будут напоминать арабские революции 2011 года, начавшиеся с роста цен на пшеницу», — спрогнозировал дель Валль.

Эксперт заявил, что при полном отказе от российских энергоносителей произойдет взрыв цен на продукты из-за глобальной нехватки зерновых, удобрений, подсолнечного масла. Также он предрек крах евро.