Французский политолог признал геополитическую победу России

Французский политолог Паскаль Бонифас заявил, что Россия выиграла геополитическую битву, создав препарат от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщило издание Ouest-France.

«Самая яркая победа — это победа России. Пока что она выиграла геополитическую битву. Когда Путин представил свою вакцину, было много насмешливых комментариев. Ее название „Спутник V“ производило впечатление возвращения в СССР и стратегической напыщенности в глазах всего мира. Но эта вакцина работает», — сообщил директор Института международных и стратегических отношений IRIS Бонифас.

По прогнозам политолога, экспорт препарата принесет России 25 миллиардов долларов в 2021 году, уточнило агентство Ura.ru. Прививка была зарегистрирована в августе 2020 года. Ее разработал Центр имени Гамалеи.

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее назвал особенность русских вакцин от коронавируса. По его словам, создав сразу три вакцины, Россия снова показала всему миру свои лидерские позиции в иммунологии, сообщил «Царьград».