Французский политолог объяснил призыв Порошенко ввести антиукраинские санкции

Бывший президент Украины предложил ввести санкции против украинских компаний, которые договорились с «Газпромом» о прямых поставках газа с начала 2020 года. Политолог из Франции Ксавье Моро рассказал «360», кому это выгодно.

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Во-первых, для Порошенко сотрудничество украинских компаний с «Газпромом» — это поражение. Так считает Ксавье Моро. Он напомнил, как еще в мае 2014 года олигарх говорил, что Украина не будет закупать российский газ. Вместо этого Киев надеялся на реверсные поставки из Европы и СПГ из США.

«Во-вторых, это сотрудничество — вопрос больших денег. Думаю, у Порошенко здесь свои интересы. Он может защищать тех людей, которые в связи с взаимовыгодным сотрудничеством Москвы и Киева теряют свою прибыль. Ведь прямое сотрудничество означает отсутствие посредников и, соответственно, более низкую стоимость», — заявил собеседник «360».

Между тем совместная работа выгодна Киеву. И если введут предложенные Порошенко санкции, пострадают сами украинцы. Но это вряд ли произойдет, считает политолог. У Порошенко просто нет большинства в парламенте для этого.

«Говорить-то он может что хочет. Но ни к чему это не приведет. Сейчас такие темы контролирует партия Зеленского, члены которой не будут выступать за такие проекты», — добавил Моро.

Порошенко же написал в Facebook, что Москва продает газ со скидкой, чтобы использовать прибыль «для подрыва основ украинской государственности». Экс-президент назвал это вопросом национальной безопасности. «Это не коммерческие контракты, они являются политическими», — заявил олигарх.

В субботу стало известно, что Москва и Киев заключат транзитный договор до 29 декабря сроком на пять лет. Тогда уже в 2020 году через Украину пойдет 65 миллиардов кубометров газа — и страна откажется от новых исков против «Газпрома». Россия же выплатит около трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража. Ранее «360» писал, что, по словам Владимира Путина, соглашения с Украиной по газу нужно достичь без рисков.