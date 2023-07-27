Мир 27 июля 2023, 16:32 Французский политолог Леруа назвал происходящее в Нигерии госпереворотом

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События, которые сейчас происходят в Нигерии, можно приравнивать к государственному пеервороту. Таким мнением с сайтом телеканала «Звезда» поделился французский политолог Эммануэль Леруа.

По его словам, у мятежа личной гвардии президента Нигерии были предпосылки. В частности то, что это одна из самых бедных стран Африки с точки зрения экономики. При этом она богата рядом полезных ископаемых. Речь идет о нефти, уране и золоте. И это делает Нигерию уязвимой.

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Политолог подчеркнул, что до си пор неизвестно, что именно хотят мятежники. Но пока сообщается, что президент Базум и его семья живы.

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