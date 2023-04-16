Мир 16 апреля 2023, 02:09 Французский политик Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии Point: основатель французской партии «Национальное объединение» Ле Пен попал в больницу Pxhere

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Известный французский политик Жан-Мари Ле Пен госпитализирован в больницу, сообщило издание Point. Медики подозревают, что у него проблемы с сердцем.

Как указано в материале, политика доставили в больницу в столичном регионе «с сильным переутомлением и, возможно, проблемами с сердцем».

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Состояние 94-летнего Ле Пена оценивается как тяжелое.

Жан-Мари Ле Пен является основателем правого объединения «Национальный фронт». Он же был его лидером до 2011 года. Политик принимал участие в нескольких президентских кампаниях. В 2018 году «Национальный фронт» преобразовали в «Национальное объединение».

Сейчас возглавляет фракцию «Национального объединения» в Национальном собрании (нижней палате парламента Франции) его дочь Марин Ле Пен.

В начале апреля экс-премьера Италии, 86-летнего Сильвио Берлускони опять госпитализировали. Как позже выяснилось, врачи диагностировали у политика лейкемию и легочную недостаточность, но он уверен, что поправится. Как отметил сам Берлускони, он переживал более тяжелые испытания.