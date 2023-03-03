Мир 03 марта 2023, 09:28 Французский политик заявил, что Западу стало сложнее скрывать неудачи ВСУ Французский политик Асселино: Западу стало сложнее скрывать неудачи армии Украины РИА «Новости»

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Западным странам все труднее скрывать факты неудач ВСУ и мнение самих украинцев о конфликте. Об этом заявил в своем Twitter глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что США придется отправлять своих дочерей и сыновей «на бой с Россией ради защиты интересов НАТО».

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«Это утверждение, уже широко освещенное в США, свидетельствует о двух фактах, которые Америка и ЕС с трудом скрывают. Во-первых, армия Украины теряет свои позиции в Бахмуте (российское название города — Артемовск — прим. ред.)», — написал он.

По его словам, текущее положение дел вызывает все больше недовольства даже у тех украинцев, которые настроены против России. Они осознают, что Соединенные Штаты используют их как пушечное мясо. Асселино считает, что Зеленский рискует получить «смертельный выстрел», который американцы поспешат «приписать [президенту РФ Владимиру] Путину».