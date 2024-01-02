Мир 02 января 2024, 03:06 Французский политик заявил, что СМИ пытаются скрыть бунты против Украины Асселино: СМИ замалчивают вмешательство Украины в сельское хозяйство Германии Unsplash

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Фермеры Германии возмущены вмешательством Украины в сельское хозяйство своей страны. При этом немецкие средства массовой информации не пишут об этом, сообщил политолог глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино в соцсети X.

«В Германии нарастает восстание фермеров! СМИ скрывают этот бунт и его причины — прекращение субсидирования дизельного топлива, импорт из Украины, соглашение о свободной торговле и регламент ЕС», — отметил французский политик.

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Пострадали и фермеры Франции. Поставки товаров с Украины негативно отразились на рынке этой страны. В целом за последние 20 лет доля французских продуктов на сельскохозяйственном рынке существенно снизилась.

Молдавские фермеры намерены изменить форму своего протеста. Вначале они бастовали у здания правительства в Кишиневе, но теперь не исключили блокировок крупных трасс, если власти будут и дальше игнорировать требования участников сельскохозяйственного рынка страны, сообщил RT.

Фермеры в Венгрии, наоборот, продолжат митинговать против ввоза украинской продукции на территорию страны. По данным издания «Петербургский дневник», они готовы самостоятельно заблокировать поставки.