Мир 21 августа 2023, 07:18 Французский политик заявил, что Нидерланды откажутся поставлять Украине F-16 Французский политик Филиппо: Нидерланды не поставят F-16 ВСУ Unsplash

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Нидерланды, скорее всего, не отправят истребители F-16 в помощь Украине. Такое мнение высказал на своей странице в соцсети X глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Уходящий в отставку глобалист Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, пообещал F-16 [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Но на досрочных парламентских выборах 22 ноября „Партия свободы“ победит его партию! Они выберут мир и оставят F-16 себе!» — написал Филиппо.

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Ранее прошла встреча Зеленского и Рютте. После нее украинский лидер заявил о согласии Нидерландов предоставить ВСУ F-16. Он уточнил, что речь идет о 42 самолетах.

Нидерландский премьер подал в отставку в прошлом месяце. Он сказал о намерениях оставить политику. Рютте пообещал, что останется на своем посту до проведения досрочных выборов. Они должны пройти в ноябре 2023 года.

«Партия свободы», о которой говорил Филиппо, известна либеральными взглядами по экономическим темам, а также жесткой политикой по иммиграционным вопросам.