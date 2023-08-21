21 августа 2023, 07:18
Французский политик заявил, что Нидерланды откажутся поставлять Украине F-16
Французский политик Филиппо: Нидерланды не поставят F-16 ВСУ
Нидерланды, скорее всего, не отправят истребители F-16 в помощь Украине. Такое мнение высказал на своей странице в соцсети X глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Уходящий в отставку глобалист Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, пообещал F-16 [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Но на досрочных парламентских выборах 22 ноября „Партия свободы“ победит его партию! Они выберут мир и оставят F-16 себе!» — написал Филиппо.
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Ранее прошла встреча Зеленского и Рютте. После нее украинский лидер заявил о согласии Нидерландов предоставить ВСУ F-16. Он уточнил, что речь идет о 42 самолетах.
Нидерландский премьер подал в отставку в прошлом месяце. Он сказал о намерениях оставить политику. Рютте пообещал, что останется на своем посту до проведения досрочных выборов. Они должны пройти в ноябре 2023 года.
«Партия свободы», о которой говорил Филиппо, известна либеральными взглядами по экономическим темам, а также жесткой политикой по иммиграционным вопросам.
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