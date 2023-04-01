Мир 01 апреля 2023, 07:31 Французский политик упрекнул США в унижении Макрона Французский политик Филиппо обвинил США в унижении Макрона словами о протестах во Франции РИА «Новости»

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Бывший депутат Европарламента, французский политик и глава движения «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил США в унижении президента страны Эммануэля Макрона. Об этом он написал в Twitter.

Филиппо задело высказывание представителя Белого дома Джона Кирби, который заявил, что США поддерживают мирные протесты везде, включая Францию.

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«Макрон продолжает играть для США роль послушного пуделя. Они его только что официально и публично унизили, критикуя насилие против митингующих. Пуделя ругают, а не хвалят! Тем лучше», — написал он.

С конца января по всей Франции проходят уличные митинги против пенсионной реформы. На демонстрацию 31 января вышли около трех миллионов человек. На фоне протестов пришлось даже закрыть Лувр для посещений.

Политолог Евгений Змиев заявлял «360», что Макрон будет жестко подавлять любую попытку протеста в своей стране.