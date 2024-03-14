Мир 14 марта 2024, 07:29 Французский политик указал на жесткое заявление Путина Политики Филиппо: Путин отчитал Макрона и Зеленского одной фразой РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин унизил президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, которое вышло накануне. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в социальной сети X.

В беседе с российским журналистом Путин рассказал об условиях переговоров с Украиной. По его словам, мирное урегулирование конфликта должно основываться на реальной ситуации на местах, а не на «хотелках после применения психотропных средств».

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Филиппо узрел в этих словах намек на президентов Франции и Украины. Он подчеркнул, что Путин якобы унизил своих коллег.

«Сегодня утром в интервью показалось, что Путин напрямую отчитывает Макрона и Зеленского!» — сказал французский политик.

Он добавил, что Макрон «любит испытывать унижение». Президент Франции обязательно оценит откровенные слова Путина, резюмировал Филиппо.

В интервью глава государства отметил, что Россия готова к ядерной войне. Он подчеркнул, что ядерная триада РФ уже превзошла американскую.