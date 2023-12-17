Мир 17 декабря 2023, 05:41 Французский политик разозлился на Зеленского из-за подлости США Депутат Дюпон-Эньян призвал Зеленского к миру, пока Европа не обнищала РИА «Новости»

Читать 360tv в

Европа рискует превратиться в пустыню, если конфликт на Украине на прекратится. Такое заявление сделал депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.

«Необходим мирный план, иначе Европа превратится в индустриальную и экономическую пустыню. Пока мы отдаем Зеленскому наши деньги, мы платим за газ в четыре раза дороже Соединенным Штатам, и в нашей стране процветает нищета!» — написал он.

Реклама

Ранее обозреватель издания Financial Times Тони Барбер проанализировал высказывания западных аналитиков и пришел к выводу, что эксперты признают лидерство России в украинском конфликте. Журналист отметил, что после провала контрнаступления ВСУ от США помощь Украине поступает не так активно, а в Евросоюзе заняты «сохранением единого фронта».