Мир 23 февраля 2023, 06:03 Французский политик рассказал, к чему 80-летний Байден приведет Запад Французский политик Филиппо заявил, что Байден приведет мир к войне РИА «Новости»

Читать 360tv в

Постоянно попадающий в курьезные ситуации 80-летний президент США Джо Байден своими необдуманными поступками может привести мир к третьей мировой войне. Такое мнение высказал французский политик Флориан Филиппо. Об этом написало РИА «Новости».

«Байден навернулся, выходя из самолета в Киеве. Вечером он шмякнулся, возвращаясь в свой самолет. А вчера он потерялся на красной дорожке. И именно за этим человеком нас просят идти навстречу третьей мировой войне…» — отметил француз.

Реклама

Это не первый случай, когда Байден не смог подняться на борт самолета без происшествий. В марте его чуть не снесло сильным ветром, тогда он трижды споткнулся о ступени трапа.

Реклама

Филиппо резко высказывался о позиции западных стран, которые из собственного кармана финансируют Украину. Все это не приводит к решению конфликта, а лишь затягивают его, считает он.