Мир 04 декабря 2023, 03:50 Французский политик раскрыл схему США по уничтожению Зеленского Филиппо: США обвинят в провале ВСУ Зеленского, а затем бросят и уничтожат РИА «Новости»

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Американская сторона решила, что настало время обвинить в неудачах свою марионетку — украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, прокомментировав в соцсети X свежее интервью генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

«Плохие времена для Зеленского! Действительно, умопомрачительное интервью главы НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале ARD: пришло время обвинить в неудаче их марионетку — Зеленского», — написал политик.

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По мнению Филиппо, подобная схема — не новая для США. Страна часто поступает так со своими «марионетками», которых сначала создает, а потом «бросает и уничтожает».

На интервью у Столтенберга спросили об ухудшении ситуации для Украины на поле боя. Он ответил, что стоит готовиться к «плохим новостям» для ВСУ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинским военным. Он призвал их не идти на верную смерть, выполняя приказы своего руководства.