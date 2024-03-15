Мир 15 марта 2024, 18:42 Французский политик призвал раскрыть правду о конфликте на Украине Филиппо: нужно сказать правду об Украине, чтобы вырваться из смертельной ловушки РИА «Новости»

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Необходимо обнародовать правду о конфликте на Украине, чтобы не оставаться в смертельной ловушке. С таким призывом выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Политик отреагировал на интервью президента Франции Эммануэля Макрона телеканалу France 2. По словам Филиппо, всего за полчаса французский лидер произнес не менее восьми вопиющих нелепостей и большой лжи о конфликте на Украине.

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«Очень важно восстановить правду, если мы хотим вырваться из смертельной ловушки манипуляций, разрушения, ограничения свободы и войны!» — подчеркнул лидер партии «Патриоты».

Политик пояснил, что среди прочего имеет в виду Минские соглашения, настоящую степень угрозы и задействованные в конфликте деньги. Филиппо также выступил за защиту мира.

В интервью France 2 Макрон заявил о готовности Франции противостоять России. Глава государства уточнил, что его страна не воюет ни с Россией, ни с российским народом, а лишь поддерживает Украину.

По мнению политолога Данилы Гуреева, французам очень не хочется проигрывать на Украине. Но одновременно с этим Франция не может позволить себе воевать с Россией не на словах, а на деле, указал эксперт в комментарии «360».