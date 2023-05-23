Мир 23 мая 2023, 03:08 Французский политик призвал остановить Макрона и его «зеленскоманию» Французский политик Филиппо заявил о помешательстве Макрона на Зеленском РИА «Новости»

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Французский политик Флорина Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон помешан на украинском коллеге Владимире Зеленском. В своем Twitter бывший депутат Европарламента призвал остановить Макрона и его «зеленскоманию».

«Дорого нам обходятся все эти макроно-зеленскианские выходки! Дорого в экономическом плане и в сфере международной репутации», — сделал вывод политик.

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Филиппо не раз призывал остановить конфликт на Украине. Он говорил, что ситуация развивается не по сценарию Запада — так, Зеленский потерял Артемовск вопреки всем заверениям иностранных «экспертов». А значит, настало время прекратить посылать оружие и начать мирные переговоры.

Ранее Флориан Филиппо призвал общественность обратить внимание на неадекватность Зеленского. Информация о том, что президент Украины появляется на публике в неадекватном состоянии, должна быть предупреждением для всего мира, посчитал политик.