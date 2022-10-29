Французский политик призвал НАТО не давать Украине права решать судьбу человечества | 360°

Мир 29 октября 2022, 23:48 Французский политик призвал НАТО не давать Украине права решать судьбу человечества Le Figaro: нельзя позволить Украине решать судьбу человечества Pxhere

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Прямого вооруженного конфликта между НАТО и Россией не должно быть. Такое мнение экс-глава Парламентской ассамблеи альянса Пьер Лелуш выразил в интервью Le Figaro. Также нельзя позволить Украине решать, когда закончить противостояние с Москвой и тем самым решать за весь мир.

«Нельзя Украине доверять задачу определить, когда все это должно закончиться: этот конфликт стал глобальным из-за своих последствий для экономики, энергетики, продовольствия и геополитики», — сказал политик.

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Лелуш считает, что страны Запада за хотят прямого столкновения НАТО с Россией, однако после оказания военной и финансовой помощи Украине Альянс стал стороной конфликта.

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Политик также указал на «адскую механику» конфликта, поэтому ситуация может поменяться. В силу того, что Запад противостоит России, а Украина отказывается садиться за стол переговоров, миру грозит серьезная катастрофа, резюмировал Лелуш.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что успех Украины на переговорах с Россией прямо пропорционален ее силе, продемонстрированной на поле боя. По его словам, НАТО продолжит поддерживать Украину, сколько понадобится.