Мир 03 мая 2023, 13:41 Французский политик пригрозил выйти на Красную площадь торговать паштетом Экс-премьер Франции Фийон пообещал продавать паштет на Красной площади, если захочет РИА «Новости»

Читать 360tv в

В ответ на обвинения в связях с Россией бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что работал независимо. Он пригрозил без оглядки на чужое мнение выйти на Красную площадь продавать паштет, если появится такое желание, сообщил телеканал TV5 Monde.

Бывший кандидат от правых на президентских выборах 2017 года, глава правительства во времена правления Николя Саркози предстал перед комиссией по политическому, экономическому и финансовому вмешательству иностранных держав. Он отверг обвинения во влиянии России, заявил, что работа в совете директоров «Сибура» и «Зарубежнефти» носила частный характер и не касалась политики.

Реклама

«Свою профессиональную деятельность я веду так, как считаю нужным. Если я хочу продавать рийеты на Красной площади, я буду продавать рийеты на Красной площади», — сказал Франсуа Фийон.

Он никогда не сталкивался с прямым российским вмешательства во внутренние дела Франции и назвал США единственной страной, которая действительно этим занималась. Франсуа Фийон обвинил американское Агентство национальной безопасности в незаконной прослушке в течение пяти лет.

Собирать информацию о первых лицах Франции, Германии, Швеции и Норвегии американской спецслужбе помогала Служба военной разведки Дании. Очередной шпионский скандал разразился в 2021 году после расследования телекомпании Danmarks Radio.