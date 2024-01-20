Мир 20 января 2024, 00:31 Французский политик предупредил о скрытом нападении НАТО на Россию Филиппо: НАТО может напасть на Россию под чужим флагом Freepik

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НАТО в ближайшие месяцы может организовать «операцию под чужим флагом» наподобие диверсии на российских газопроводах «Северный поток» в 2022 году. Об этом лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X.

Комментируя слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке НАТО к войне с Россией, Филиппо обратил внимание, что политик говорит об этом «подозрительно часто».

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«Остерегайтесь операций под ложным флагом (наподобие диверсии на „Северном потоке“ в 2022 году) в ближайшие месяцы! Эти безумцы из НАТО готовы на все!» — отметил он.

По словам политика, Франция должна выйти из альянса из-за агрессивной политики в отношении России, которая ведет мир к третьей мировой войне,

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что населению стран НАТО нужно готовиться к глобальной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Также он призвал модернизировать промышленность для ускоренного производства оружия.