Мир 12 декабря 2023, 03:07 Французский политик предсказал, когда Зеленского вынудят сесть за стол переговоров Филиппо: Зеленского вынудят сесть за стол переговоров в Давосе в январе РИА «Новости»

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Президента Украины Владимира Зеленского вынудят вести переговоры по мирному плану на встрече в Давосе в январе 2024 года. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

«Тяжело приходится Зеленскому: его хозяева в Давосе жестоко ставят его на место! Именно там, на ежегодном заседании Всемирного форума в Давосе в январе 2024 года, Зеленский будет вынужден вести переговоры по мирному плану!» — написал французский политик.

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Филиппо так прокомментировал новости швейцарских СМИ, сообщивших, что Зеленский в ходе Визита в Аргентину «неожиданно» рассказал о новой встрече в Давосе для обсуждения «мирного плана». Политик считает, что «хозяева» бросают «свою марионетку», понимая, что после провала контрнаступления «дело пропало».

Недавно избранный президент Аргентины Хавьер Милей согласился провести посвященный Украине саммит в 2024 году с участием лидеров латиноамериканских стран. Зеленский очень хочет заручиться поддержкой государств Глобального юга.