Мир 19 ноября 2023, 08:54 Французский политик подвел итог конфликта на Украине Филиппо: мир осознал успех России, несмотря на 18 месяцев лжи РИА «Новости»

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Мировое сообщество спустя 18 месяцев признало успех и правоту России. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

Он напомнил о статье «Пришло время положить конец магическим размышлениям о поражении России» в газете Wall Street Journal и отметил, что мировое сообщество долгое время обманывали с помощью пропаганды.

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«Восемнадцать месяцев лжи и пропаганды для того, чтобы в итоге все равно прийти к этому», — добавил Филиппо.

Политик обратил внимание, что западные издания «отвернулись» от Украины. Он также указал на необходимость прекращения поставок оружия ВСУ и финансирования украинского руководства.

Западные СМИ стали публиковать статьи, предсказывающие скорое поражение Украины. Американское издание WSJ усомнилось в возможностях ВСУ победить в новой фазе конфликта. Украинское руководство призналось, что ситуация стала выглядеть все опасней.

России удалось наладить производство оружия и техники, в том числе ударных БПЛА, танков и ракет. В отличие от ВСУ, российские войска не зависят от западных поставок.