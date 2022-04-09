Французский политик обвинил США в срыве объединения России и Европы

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил о том, что США сорвали проект объединения Европы и России в конфедерацию. Такие слова прозвучали в ходе интервью политика, отличающегося крайне правыми взглядами, с журналом Point.

«После падения коммунизма Франсуа Миттеран предложил европейскую конфедерацию, в которую вошла бы Россия. Американцы сорвали этот проект», — рассказал политик, отвечая на вопрос об ошибках Европы по отношению к Москве.

Он также напомнил попытках бывшего главы французского государства Жака Ширака интегрировать Россию в европейские рамки. В неудачах Ширака также виноват Вашингтон, убежден Земмур.

«Каждый раз США и некоторые европейские страны всегда отдавали предпочтение атлантическому альянсу, а не организации континента от Атлантики до Урала, как говорил Шарль де Голль», — резюмировал политик.

Ранее Земмур высказался за отмену санкций в отношении России. По его мнению, Россия ведет свою политику, «которая, естественно, направлена на распространение ее влияния». Земмур отметил, что Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к РФ. Как пример такого сигнала он привел отмену санкции в отношении России.